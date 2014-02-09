Глава РФ напомнил об условиях для мирного урегулирования регионального конфликта между Москвой и Киевом.

Москва всегда выступала за мирное разрешение украинского кризиса, возникшего из-за абсолютно бесцеремонной внешней политики американской администрации во главе с их международными сателлитами. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на заседании совета глав стран-членов ШОС, организованном в казахстанском городе Астане. Политик напомнил коллегам о том, что в середине июня 2024 года власти РФ представили общественности собственный план по мирному урегулированию ситуации.

Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине - кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Мы неоднократно выдвигали на этот счет конкретные предложения. Владимир Путин, президент РФ

Известно, что 14 июня Владимир Путин на рабочей встрече с руководством внешнеполитического ведомства страны высказался о крахе прежней системы евроатлантической безопасности, а также предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую озабоченности всех сторон конфликта. Дополнительно лидер РФ озвучил условия для мирных переговоров по украинскому вопросу. В частности, речь идет о выводе Вооруженных сил Украины с территории Донбасса и Новороссии, а также отказе киевского режима от вступления в НАТО. Также Кремль видит необходимыми обеспечить нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, отмену западного санкционного давления.

Путин назвал безопасность приоритетной задачей в работе ШОС.

Фото и видео: Telegram / ТАСС