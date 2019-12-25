Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

Он направит в Минск свою делегацию. В неё войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрация президента.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности направить в Минск свою делегацию для переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пятницу, 25 февраля, глава Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально Путин настаивал на демилитаризации и денацификации Украины, заявляя, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Целью операции являлась помощь Донецкой и Луганской народных республик. Как отметил Песков, "это и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса". Представитель Кремля рассказал, что в российскую делегацию войдут представители министерств обороны и иностранных дел, а также администрация президента.

Ранее мы сообщили, что Путин пообщался с Си Цзиньпином по поводу ситуации на Украине.

Фото: kremlin.ru