Путин: бюджет РФ в этом году будет профицитным

Президент РФ рассказал, что в прошлом году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП.

В субботу, 30 октября, на саммите Группы двадцати (G20) по видеосвязи Владимир Путин заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ рассказал, что в прошлом году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП.

Это позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. глава российского государства.

Владимир Путин добавил, что российское правительство не только добилось этого, но и ужесточило денежно-кредитную политику. По мнению Путина, меры, который приняли в прошлом году власти государств "двадцатки" и многих других стран должны носить "ограниченный характер во времени".

Такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками, очевидно, должны носить ограниченный характер во времени. Владимир Путин, президент РФ.

Ранее Путин заявил, что рост дефицитов бюджетов стран мира несет риски высокой глобальной инфляции.

Видео: kremlin.ru