Путин заявил, что рост дефицитов бюджетов стран мира несет риски высокой глобальной инфляции

Президент РФ рассказал, что избыточное стимулирование привело к общей нестабильности, а также ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках - энергии, продовольствия и других.

В субботу, 30 октября, на саммите Группы двадцати (G20) по видеосвязи Владимир Путин сообщил о рисках высокой глобальной инфляции из-за увеличения дефицитов бюджетов разных стран мира. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ рассказал, что избыточное стимулирование привело к общей нестабильности, а также ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках - энергии, продовольствия и других. Политик назвал базовую причину этих явлений.

Базовая причина этих явлений - серьезный бюджетный дефицит в развитых экономиках. Это первопричина. Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство. отметил глава российского государства

По словам Путина, российскому правительству не только удалось добиться профицита бюджета в текущем году, но и ужесточить денежно-кредитную политику. Также, по мнению политика, от положения экономики США зависит вся мировая.

Хотел бы отметить, 40% дефицита бюджетов всех стран "двадцатки" за 2020-2021 годы придется на Соединенные Штаты. заявил Владимир Путин

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Видео: kremlin.ru