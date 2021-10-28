Путин: позиции России и стран АСЕАН по ключевым проблемам близки

Глава государства заявил о реальных возможностях активизировать совместное сотрудничество во многих сферах.

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии во многом близки по ключевым проблемам. Об этом он сказал в ходе саммита АСЕАН.

По мнению российского лидера, в настоящее время существуют реальные возможности активизировать совместное сотрудничество во многих сферах.

Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки. Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном Азиатско-Тихоокеанском пространстве. Владимир Путин, президент РФ

В числе сфер, где можно улучшить сотрудничество, глава государства назвал безопасность, восстановление экономики после пандемии COVID-19, торговлю и гуманитарные контакты.

Путин подчеркнул важность того, что во взаимодействие РФ и АСЕАН вовлечены не только правительственные, но и деловые, а также общественные и академические круги.

Ранее Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в хранилищах Европы.

Видео: kremlin.ru