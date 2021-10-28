Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в хранилищах Европы

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к работе по повышению газа в хранилищах Европы. По словам главы государства, это позволит выполнять контрактные обязательства по снабжению Европы газом в осенне-зимний период.
Президент считает, что данные действия создадут в целом более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в свою очередь подчеркнул, что так и будет сделано. Путин распорядился о ходе этой работы его информировать.
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Видео: kremlin.ru
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