  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:19
105
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в хранилищах Европы

0 0

Глава государства считает, что данные действия создадут более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к работе по повышению газа в хранилищах Европы. По словам главы государства, это позволит выполнять контрактные обязательства по снабжению Европы газом в осенне-зимний период.

Президент считает, что данные действия создадут в целом более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в свою очередь подчеркнул, что так и будет сделано. Путин распорядился о ходе этой работы его информировать.

Ранее мы писали, что в России на протяжении 6 недель растет заболеваемость COVID-19.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, газпром, заполнение хранилищ газа европы
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии