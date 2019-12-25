Голикова: в России на протяжении 6 недель растет заболеваемость COVID-19

План по вакцинации населения выполнен на 67,8%.

В России на протяжении последних шести недель растет заболеваемость коронавирусом. Об этом 27 октября сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По итогам прошедшей недели заболеваемость составила 172,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.

На данный момент доля привитых против COVID-19 составляет 67,8%. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо достичь показателя в 80%.

Также сегодня Голикова заявила, что в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней в России будет коротким

За последние сутки в России зафиксированы рекордные 1 123 смерти от коронавируса за сутки.

Фото: правительство РФ