Голикова: в России на протяжении 6 недель растет заболеваемость COVID-19

В России на протяжении последних шести недель растет заболеваемость коронавирусом. Об этом 27 октября сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По итогам прошедшей недели заболеваемость составила 172,1 на 100 тысяч населения. Это на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.
На данный момент доля привитых против COVID-19 составляет 67,8%. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо достичь показателя в 80%.
Также сегодня Голикова заявила, что в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней в России будет коротким
За последние сутки в России зафиксированы рекордные 1 123 смерти от коронавируса за сутки.
Фото: правительство РФ
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