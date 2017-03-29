Голикова заявила, что в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней в России будет коротким

В России фиксируется высокая смертность и рост заболеваемости.

Вице-премьер Татьяна Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России" заявила, что период нерабочих дней будет коротким, если будут соблюдаться ограничительные меры.

Надеюсь, что, если все это будет соблюдено (ограничительные меры по коронавирусу - прим. ред.), это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе. Татьяна Голикова, вице-премьер России

По словам Голиковой, в России сейчас фиксируется высокая заболеваемость коронавирусом и показатель смертности.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что в 34 регионах России пока не достигнуты допандемические показатели безработицы.

Видео: Форум "Будущее сферы труда в России"