Голикова заявила, что в случае соблюдения ограничительных мер период нерабочих дней в России будет коротким

Вице-премьер Татьяна Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России" заявила, что период нерабочих дней будет коротким, если будут соблюдаться ограничительные меры.
Надеюсь, что, если все это будет соблюдено (ограничительные меры по коронавирусу - прим. ред.), это будет короткий период нерабочих дней, после которого мы с вами снова приступим к работе.
Татьяна Голикова, вице-премьер России
По словам Голиковой, в России сейчас фиксируется высокая заболеваемость коронавирусом и показатель смертности.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.
Вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что в 34 регионах России пока не достигнуты допандемические показатели безработицы.
Видео: Форум "Будущее сферы труда в России"
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