Голикова заявила, что в 34 регионах России пока не достигнуты допандемические показатели безработицы

В России численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 2,8 млн человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 34 регионах России допандемические показатели безработицы пока не достигнуты. При этом показатель был достигнут в 51 субъекте РФ. Об этом она сказала на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

Так, по сравнению с сентябрем 2020 года численность официально зарегистрированных безработных в стране снизилась на 2,8 млн человек. На конец сентября их численность составила 877 тыс. человек. Таким образом уровень регистрируемой безработицы составил 1,2%.

По словам Голиковой, в ближайшие 10 лет численность занятых в экономике россиян сократится более чем на миллион человек. Предполагается, что произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной категории - россиян в возрасте от 30 до 44 лет. Однако будет расти доля занятых в возрасте от 45 лет и стране.

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Видео: Форум "Будущее сферы труда в России"