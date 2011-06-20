Яд скорпионов может стать основой нового лекарства от коронавируса

Яды скорпионов много лет применялись в качестве терапии.

Ученые из Университета Абердина и Университета Суэцкого канала в Египте предложили использовать яд скорпиона в качестве основы для нового лекарства от коронавируса. Статья опубликована в журнале Medicalxpress.

Скорпионы на Земле существуют уже около 400 млн лет. Их яды много лет применялись в качестве терапии. В частности, в медицине Китая и Индии.

Яды скорпионов содержат в своем составе набор из биологически активных пептидов, которые считаются мощными нейротоксинами. Также они отличаются антибактериальной и противовирусной активностью.

Кроме того, перед бактериальными инфекциями яды могут обеспечивать скорпионам безопасность. Этим ученые и предложили воспользоваться.

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