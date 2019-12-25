Ученые предложили использовать яд скорпиона в качестве основы для новых лекарств от коронавируса

Ученые из Абердинского университета в Шотландии предлагают использовать яд скорпионов в качестве основы для новы лекарств от коронаивруса. Дело в том, что в их яде присутствует много активных нейротоксических полипептидов, обладающих противовирусными свойствами.
Для создания лекарства планируется собрать несколько видов ядов и очистить их от токсинов. Затем этот яд можно будет использовать для создания новых лекарств.
Ранее мы писали, что коронавирус повреждает мелкие кровеносные сосуды головного мозга.
Фото: pixabay
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