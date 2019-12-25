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Ученые предложили использовать яд скорпиона в качестве основы для новых лекарств от коронавируса
Сегодня, 11:07
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Ученые предложили использовать яд скорпиона в качестве основы для новых лекарств от коронавируса

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В яде скорпионов содержится много активных нейротоксических полипептидов, которые обладают противовирусными свойствами.

Ученые из Абердинского университета в Шотландии предлагают использовать яд скорпионов в качестве основы для новы лекарств от коронаивруса. Дело в том, что в их яде присутствует много активных нейротоксических полипептидов, обладающих противовирусными свойствами.

Для создания лекарства планируется собрать несколько видов ядов и очистить их от токсинов. Затем этот яд можно будет использовать для создания новых лекарств.

Ранее мы писали, что коронавирус повреждает мелкие кровеносные сосуды головного мозга.

Фото: pixabay 

Теги: новые лекарства от коронавируса, яд скорпионов
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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