Ученые предложили использовать яд скорпиона в качестве основы для новых лекарств от коронавируса

В яде скорпионов содержится много активных нейротоксических полипептидов, которые обладают противовирусными свойствами.

Ученые из Абердинского университета в Шотландии предлагают использовать яд скорпионов в качестве основы для новы лекарств от коронаивруса. Дело в том, что в их яде присутствует много активных нейротоксических полипептидов, обладающих противовирусными свойствами.

Для создания лекарства планируется собрать несколько видов ядов и очистить их от токсинов. Затем этот яд можно будет использовать для создания новых лекарств.

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