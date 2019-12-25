Исследование проводилось для поиска подходящих противовирусных препаратов.

Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус повреждает мелкие кровеносные сосуды головного мозга. Статья была опубликована в журнале Nature Neuroscience.

Выяснилось, что вирусный фермент Mpro разрушает собственный белок организма NEMO в эндотелиальных клетках. По этой причине гибнут клетки и разрушается гематоэнцефалический барьер. По словам ученых, данное исследование проводилось для поиска подходящих противовирусных препаратов.

Результаты нашего исследования показывают, что такие препараты могут облегчить, в частности, неврологические симптомы хронической ковидной инфекции, - сообщается в исследовании.

Ранее мы писали, что был выявлен белок, отвечающий за высокую заболеваемость коронавирусом среди пожилых людей.

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