Выявлен белок, отвечающий за высокую заболеваемость коронавирусом среди пожилых людей

Ученые из США повели исследование и выяснили, что хитиназа 3-подобный белок 1 (CHI3L1) способствует заражению коронавирусом. Отмечается, что с возрастом в организме содержание этого белка увеличивается. Статья был опубликована в журнале в JCI Insight.
Исследователи предполагают, что по этой причине больше подвержены коронавирусу пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями. CHI3L1 используется в сигнальном пути, активируемом во время воспаления.
При этом было установлено, что содержание этого белка в организме повышается как во время инфекций, так и при старении человека.
В ВОЗ не исключают, что придется ежегодно модифицировать вакцины от COVID-19 по аналогии с вакциной против гриппа.
Фото: pixabay
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