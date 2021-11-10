В ВОЗ не исключают, что придется ежегодно модифицировать вакцины от COVID-19

Эксперты полагают, что может сложиться ситуация, аналогичная новым вакцинам от гриппа.

Во Всемирной организацией по здравоохранению не исключают, что придется ежегодно модифицировать вакцины от COVID-19 по аналогии с вакциной против гриппа. Такое заявление в рамках мероприятия по ответам на вопросы сделала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Она заметила, что в мире могут появиться новые опасные для человека штаммы ковида.

К счастью, одобренные на настоящий момент вакцины по-прежнему являются действенными против вариантов, которые мы до сих пор видели. Однако мы не знаем, появится ли в будущем вариант, который не будет реагировать на эти вакцины. Сумья Сваминатан, представитель ВОЗ

Эксперт напомнила о том, что ученые и разработчики вакцин хотят быть уверенными в том, что смогут быстро изменить состав вакцин в случае такой потребности. По данному вопросу ВОЗ контактирует с регулирующими органами, ответственными за направление. В прошлом подобное происходило и с вакцинами от гриппа. На данный момент мир имеет новую вакцину каждый год. Ее появление зависит от конкретно циркулирующего штамма.

ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Европе.

Фото и видео: WHO