В России обновился антирекорд по суточному числу смертей от COVID-19

За сутки в РФ заразились коронавирусом 36 582 пациента днем ранее – 36 446.

В России зафиксированы рекордные 1 123 смерти от коронавируса за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее от ковида скончались 1 106 человек.

Больше всего от коронавируса умерло человек в Москве (91) и Санкт-Петербурге (74). В число лидеров по уровню смертности от COVID-19 за прошедшие сутки также вошли Краснодарский край (42), Нижегородская область (40), Подмосковье (41), Башкирия (36). Всего с начала пандемии умерли 233 898 пациентов.

За последние сутки в РФ выявлено 36 582 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего зараженных выявлено в Москве (5789), Московской области (2670), Санкт-Петербурге (2913) и Самарской области (1297). Всего за пандемию по состоянию на 27 октября выявлено 8 352 601 случай заболевания.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 29 151 человек, за весь период пандемии – 7 242 735.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом не растет только в двух субъектах России.

Видео: стопкоронавирус.рф