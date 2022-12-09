Путин: Запад поощрял террор в Донбассе и использует украинцев как пушечное мясо

Глава РФ обратился к военным министрам стран ШОС и СНГ.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страны коллективного Запада активно поощряли террор, геноцид мирного населения на Донбассе и продолжают использовать украинцев как пушечное мясо, создавая из Украины свою колонию. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеообращения к участникам встречи министров по обороне стран ШОС и СНГ. Политик пояснил, что страны коллективного Запада поставляют киевскому режиму вооружения и отправляют в страну иностранных наемников. По мнению лидера РФ, этими действиями Запад толкают соседнюю с РФ страну на "самый убийственный путь".

Фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России. Владимир Путин, президент РФ

В своем обращении президент РФ напомнил о том, что западные элиты на текущий момент стремятся любыми способами сохранить собственное геополитическое доминирование в мире.

Путин назвал любовь к Родине священным чувством.

Фото и видео: Kremlin.ru