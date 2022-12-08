Президент отметил, что Россия всегда чтила тех, кто своим мужеством заслужил высокое звание героя.

Президент России Владимир Путин назвал любовь к Родине священным чувством. Об этом он заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества в Кремле.

В своем выступлении глава государства отметил, что Россия всегда чтила тех, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил высокое звание героя. По его словам, сейчас остро ощущается, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение.

Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что на Западе не могут не знать, что Украина обстреливает Донбасс

Видео: kremlin.ru