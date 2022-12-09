Путин: Запад любыми способами хочет сохранить доминирование

Глава РФ рассказал о том, что Запад нагнетает и расшатывает международную стабильность и безопасность.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что Запад любыми способами хочет сохранить доминирование на мировой арене, поэтому не брезгует прибегать к односторонним санкциям и организовывать цветные революции в третьих странах. Соответствующую позицию глава государства высказал в ходе видеообращения к министрам оборонных ведомств стран ШОС и СНГ, которые должны днем 9 декабря встретиться в Москве на очередном заседании. По словам лидера РФ, страны коллективного Запада делают упор на собственную силу и ведет агрессивную экспансию в ряды Североатлантического альянса (НАТО).

Вместе с тем, конфликтный потенциал в мире растёт, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить своё политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru