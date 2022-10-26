Путин: Украину превратили в полигон для биологических экспериментов

Глава РФ рассказал о том, что Запад накачивает Киев оружием.

Украину превратили в полигон для военно-биологических экспериментов. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления перед коллегами из органов безопасности и специальных служб Содружества Независимых Государств. Политик добавил, что сейчас страны коллективного Запада накачивают киевский режим вооружением. При этом европейцы и американцы оставили без внимания стремление президента Владимира Зеленского заполучить ядерное оружие.

… Превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание заполучить ядерное оружие. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства уточнил, что властям в России также известно о планах украинских властей использовать для провокаций в регионе так называемую "грязную бомбу".

Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ.

Фото и видео: Telegram / SHOT