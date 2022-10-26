Путин: некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ

Глава России рассказал об угрозе безопасности для СНГ.

Российский президент Владимир Путин указал коллегам на заседании Совета руководителей органов по безопасности и специальных служб Содружества Независимых Государства на то, что некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на постсоветском пространстве.

Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества. Так, не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций". Владимир Путин, президент РФ

Глава России подчеркнул, что Западом также применяется стратегия по реализации негативных сценариев национализма и экстремизма, разжигания вооруженных конфликтов в регионах, которые прямо сказываются на уровне безопасности всех стран-участников СНГ.

По полигону "Кура" на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Фото и видео: Telegram / SHOT