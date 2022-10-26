По полигону "Кура" на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"

Ракеты вылетели с "Плесецка" и акватории Баренцева моря.

По полигону "Кура" на Камчатке российскими военными произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители профильного министерства по обороне. Специалисты уточнили, что миссия выполнена с территории государственного испытательного космодрома "Плесецк". Маневры проводились в ходе боевых тренировок сил стратегического сдерживания. За мероприятиями в онлайн-режиме наблюдал президент Владимир Путин. Также состоялся запуск баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

По полигону Кура на Камчатке произведены пуски "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. пресс-служба Минобороны РФ

Военные уточнили, что все поставленные задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме.

Путин контролирует учения ядерных сил.

Фото и видео: Минобороны России, РИА Новости, телеканал "Звезда"