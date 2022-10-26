Путин контролирует учения ядерных сил

Глава РФ проследил на началом маневров с использованием стратегических сил обороны.

Напомним, что в феврале 2022 года российский президент Владимир Путин приказал министерству по обороне cтраны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Лидер государства пояснил, что данное решение принято Кремлем после официальных заявлений бывшего премьер-министра Элизабет Трасс, которая на тот момент являлась еще министром иностранных дел Соединенного Королевства. Иностранная чиновница говорила о то, что украинский кризис может привести мир к столкновению между Москвой и Североатлантическим военным альянсом.

В текущих учениях задействованы комплекс Яр, атомная подводная лодка, а также стратегические самолеты-бомбардировщики Ту-95МС. Военные отрабатывают сценарий, по которому им приходится отвечать условному противнику на агрессию против России.

Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian