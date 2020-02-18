Путин: Союзное государство РФ и Белоруссии является разновидностью интеграции

Глава РФ объяснил, что ЕС достиг того, чего пока что не удалось Москве и Минску.

Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета каждой из сторон. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил во время общения с журналистами телеканала "Россия-24".

В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции. Это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, в Европейском союза смогли достичь более глубокого уровня взаимной интеграции, чем сейчас есть в Союзном государстве. Путин объяснил, что в ЕС действует единая валюта, а также мощный таможенный союз и другие ведомства, единое пространство для передвижения. При этом Москва не стремиться втягивать какие бы то ни было страны в союзнические взаимоотношения и всегда ищет компромиссы при выстраивании диалога.

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Фото и видео: Krenlin.ru