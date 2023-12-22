Путин: Россия знает, кто совершил теракт в "Крокусе", но ее интересует, кто заказчик

Глава России призвал спецслужбы найти заказчиков преступления.

Москва знает исполнителей теракта, совершенного преступниками на территории подмосковного концертного зала "Крокус сити холл", однако властей интересует информация о том, кто заказал данное злодеяние. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал во время выступления на правительственном совещании, посвященным тем мерам, которые принимаются после совершения теракта в Красногрске.

Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Владимир Путин, президент РФ

Путин: организаторы теракта в "Крокусе" хотели посеять панику.

Фото видео: Kremlin.ru