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Путин: Россия знает, кто совершил теракт в "Крокусе", но ее интересует, кто заказчик

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Глава России призвал спецслужбы найти заказчиков преступления.

Москва  знает исполнителей теракта, совершенного преступниками на территории подмосковного концертного зала "Крокус сити холл", однако властей интересует информация о том, кто заказал данное злодеяние. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал во время выступления на правительственном совещании, посвященным тем мерам, которые принимаются после совершения теракта в Красногрске.

Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: организаторы теракта в "Крокусе" хотели посеять панику.

Фото  видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, крокурс сити холл, теракт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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