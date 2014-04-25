Путин: Россия ждёт эмиссаров США после нормализации ситуации вокруг Ирана

Президент России объяснил, что Москва ожидает прибытия американских делегатов.

Москва в настоящее время ожидает приезда американских переговорщиков после завершения "горячей фазы" событий вокруг Ирана на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Полная видеозапись общения СМИ в рамках программы "Вести" опубликована в Telegram-канале Kremlin.ru. Глава нашего государства

Мы ожидаем после завершения всех событий, "горячей фазы" на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно. Владимир Путин, президент России

Путин: в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru