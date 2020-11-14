Путин: Россия готова работать со всеми странами для борьбы с инфекциями

С 2016 года Россия работает над инициативой по формированию антиинфекционного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Владимир Путин заявил о том, что Москва готова работать со всеми странами для борьбы с инфекциями. Об этом российский президент сообщил партнерам на видеоконференции Восточноазиатского саммита. Политик добавил, что России есть, что предложить по вопросу недопущения распространения коронавируса.

Российская сторона открыта для дальнейшей активной коллективной работы на эпидемиологическом треке, и нам есть, что предложить в плане научного, клинического и производственного опыта в борьбе с инфекциями Владимир Путин, президент России

Политик уточнил, что еще в 2016 году Москва выдвинула инициативу по формированию антиинфекционного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее реализация помогла наладить координацию действий по линии национальных ведомств, отвечающих за эпидемиологическую обстановку, а также подготовить профильных специалистов. Программа дала запуск проекту повышения квалификации кадров на базе центра во Владивостоке. При участии РФ в Бангкоке создан центр военной медицины ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики.

Видео: YT / Россия 24