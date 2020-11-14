Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики

Владимир Путин рассказал, что Россия может предложить для инициативы, поступившей от Сингапура.

Россия готова предложить странам Азиатско-Тихоокеанского региона наработки по цифровизации экономики. Об этом российский президент рассказал в рамках видеоконференции Восточноазиатского саммита. Политик заявил коллегам, что Москва приветствует инициативу "умных городов", которая подразумевает применение передовых технологий. Это предложение поступило еще два года назад от Сингапура.

Со своей стороны можем предложить собственные современные технологические наработки в этой области...Большое количество услуг и инструментов поддержки граждан уже переведено в онлайн-формат Владимир Путин, президент России

По словам политика, внедрение высокотехнологичных решений для улучшения жизни людей имеют важное значение для всех стран региона. Путин напомнил, что Россия занимает седьмую позицию в списке стран, по показателю вовлеченности населения в цифровую экономику.

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Видео: YT / Россия 24