Путин: меры АТР будут способствовать расширению инвестиций

Товарообмен между Россией и странами АТР сократился на 12%.

Владимир Путин надеется, что меры Азиатско-Тихоокеанского региона будут способствовать расширению инвестиций. Об этом президент России рассказал коллегам на Восточноазиатском саммите, который проводится в режиме видеоконференции. Москва рассчитывает на то, что стабильный рост национальных экономик будет помогать расширению вложений и увеличению торговли в АТР. Однако сейчас в период пандемии коронавируса эксперты наблюдают снижение объемов взаимной торговли, рецессию основных промышленных и финансовых секторов.

Рассчитываем, что принимаемое сегодня по инициативе китайских партнеров заявление об обеспечении стабильного роста региональной экономики будет стимулировать расширение торговли, инвестиций и технологических обменов между нашими странами Владимир Путин, президент России

Политик напомнил, что товарооборот РФ и стран-участниц саммита по результатам трех кварталов 2020 года сократился на 12 процентов.

Путин предложил участниками Восточноазиатского саммита принять совместное заявление по борьбе с коронавирусом.

Видео: YT / Россия 24