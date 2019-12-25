Путин: будущее АТР зависит от способности стран региона сплотиться перед лицом угроз

Россия призывают страны обратить внимание на собственную политическую волю.

Владимир Путин заявил о том, что будущее Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от способности стран региона сплотиться перед лицом угроз. Об этом глава России сообщил иностранным коллегам в рамках выступления, проводимого по видеоконференции на Восточноазиатском саммите. Политик отметил важность сохранить политическую волю к сотрудничеству в интересах общего развития.

Будущее нашего Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы можем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах общего и устойчивого развития Владимир Путин, президент России

Политик уверен, что при таком подходе страны смогут добиться положительных результатов. Москва готова вносить вклад в совместную работу с партнерами.

Путин заявил о росте рисков после выхода США из ДРСМД.

Видео: YT / Россия 24