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Путин: будущее АТР зависит от способности стран региона сплотиться перед лицом угроз
Сегодня, 15:15
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lesjasap

Путин: будущее АТР зависит от способности стран региона сплотиться перед лицом угроз

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Россия призывают страны обратить внимание на собственную политическую волю.

Владимир Путин заявил о том, что будущее Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от способности стран региона сплотиться перед лицом угроз. Об этом глава России сообщил иностранным коллегам в рамках выступления, проводимого по видеоконференции на Восточноазиатском саммите. Политик отметил важность сохранить политическую волю к сотрудничеству в интересах общего развития.

Будущее нашего Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы можем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах общего и устойчивого развития

Владимир Путин, президент России

Политик уверен, что при таком подходе страны смогут добиться положительных результатов. Москва готова вносить вклад в совместную работу с партнерами.

Путин заявил о росте рисков после выхода США из ДРСМД.

Видео: YT / Россия 24

Теги: атр, владимир путин, угрозы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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