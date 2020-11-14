Владимир Путин предложил участниками Восточноазиатского саммита принять совместное заявление по борьбе с коронавирусом. Об этом Российский лидер заявил на видеоконференции.
Россия выступила с предложением подготовить для утверждения лидерами государств - участников ВАС совместное заявление, посвященное вопросам борьбы с коронавирусом….Надеюсь, что сегодня этот документ будет принят
Владимир Путин, президент России
Политик выразил надежду, что стороны смогут договориться о принятии совместного заявления. Путин напомнил, что для борьбы с пандемией странам необходимо быть в тесном сотрудничестве и взаимодействии. Только в Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано более 20 млн заболевших инфекцией. Этот показатель составляет 43,3; от общего числа пациентов с COID-19 в мире.
Путин: будущее АТР зависит от способности стран региона сплотиться перед лицом угроз.
Видео: YT / Россия 24
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