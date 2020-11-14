Президент России выступил с инициативой по сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Владимир Путин предложил участниками Восточноазиатского саммита принять совместное заявление по борьбе с коронавирусом. Об этом Российский лидер заявил на видеоконференции.

Россия выступила с предложением подготовить для утверждения лидерами государств - участников ВАС совместное заявление, посвященное вопросам борьбы с коронавирусом….Надеюсь, что сегодня этот документ будет принят Владимир Путин, президент России

Политик выразил надежду, что стороны смогут договориться о принятии совместного заявления. Путин напомнил, что для борьбы с пандемией странам необходимо быть в тесном сотрудничестве и взаимодействии. Только в Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано более 20 млн заболевших инфекцией. Этот показатель составляет 43,3; от общего числа пациентов с COID-19 в мире.

Путин: будущее АТР зависит от способности стран региона сплотиться перед лицом угроз.

Видео: YT / Россия 24