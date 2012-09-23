Путин: Россия будет содействовать встраиванию Белоруссии в ШОС

Глава РФ в очередной раз назвал народ белоруссии братским.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва будет содействовать встраиванию Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества. Данное решение уже принято в ходе саммита ШОС в Самарканде. Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на торжественной церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Принято решение о начале процедуры приёма Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Будем содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в эту авторитетную региональную организацию. Владимир Путин, президент РФ

Политик подчеркнул, что в текущем году Россия и Белоруссия отметили 30-летие установления взаимных дипломатических отношений. При этом Минск является ближайшим союзником и стратегическим партнером Москвы. Контакты ведутся в том числе и по линии ОДКБ. Стороны развивают друг с другом многопрофильную ингетрацию, а также ведут процессы в рамках Союзного государства. Дополнительно удалось согласовать 28 конкретных программ.

Путин назвал Россию гарантом урегулирования в Приднестровье.

Фото и видео: Kremlin.ru