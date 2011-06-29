Путин: РФ не будет пытаться влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе

Глава РФ оценил необходимость Москве вмешиваться в проблему с потоком беженцев в ЕС.

Российский президент Владимир Путин заверил, что Москва не будет пытаться влиять на ситуацию на белорусско-литовской границе, поскольку это этот вопрос не касается РФ. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с Александром Лукашенко. Политик отметил, что к активным совместным действиям его призывают коллеги с Запада и европейские лидеры некоторых стран.

Меня просят как-то на это повлиять. Ответ очень простой: нас не касается, это не наша граница, это граница Республики Беларусь и государственная граница Литвы и Польши. Владимир Путин, президент РФ

В России заметили, что Александр Лукашенко пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования. Путин заметил, что абсолютно другой вопрос заключается в том, нравится ли это решение кому-то или нет. Он призвал недовольных идти и разговаривать с официальными властями Минска, а не обращаться за разрешением ситуации к Москве.

Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе.

Фото: Kremlin.ru