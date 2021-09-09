Лосиха застряла в колючей проволоке на литовско-белорусской границе

Раненное животное сбежало из ловушки.

Лосиха застряла в колючей проволоке на государственной литовско-белорусской границе. Инцидент зафиксирован на территории заставы "Заболоть". Пострадавшую нашли сотрудники Лидского отряда. Об этом рассказали в собственном Telegram-канале местные пограничники. Специалист заметили, что очередной дикий зверь пострадал от концертины, которой Вильнюс отгораживается от соседнего государства. На этот раз раненное животные смогло выбраться из ловушки. Ранее жертвой проволоки стал лось.

Случай произошел недалеко от того места, где недавно жертвой установленного литовской стороной заграждения стал лось. Израненное животное через некоторое время выбралось из ловушки и скрылось в белорусских лесах. пресс-служба пограничного комитета

Напомним, что колючая проволока необходима Латвии, Литве и Польше для сдерживания потока незаконных мигрантов, которые стремятся попасть в Евросоюз. Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС, так как западные санкции отобрали у республики "деньги и силы".

Белоруссия и Польша отказались впустить нелегальных мигрантов.

Фото и видео: Telegram / Пограничный комитет Белоруссии

