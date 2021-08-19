Белоруссия и Польша отказались впустить нелегальных мигрантов

Страны обвиняют друг друга в оттеснении мигрантов.

Белорусские и польские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и отказываются пропускать их на территорию стран. Об этом информирует Польское телевидение.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны. Именно там первоначально были замечены мигранты. По информации со стороны Польши, нелегалы формально находятся на территории РБ.

В свою очередь Государственный пограничный комитет Белоруссии заявляет, что поляки пытаются оттеснить мигрантов от своей границы.

При этом Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. из сообщения ГПК Белоруссии

По информации Польского телевидения, мигранты находятся на этой территории уже несколько дней.

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше нелегальных мигрантов. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. В Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за инцидента с пограничниками.

Видео: gpk.gov.by