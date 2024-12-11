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Путин: РФ находится на первом месте по поставкам нефти и газа в КНР

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Глава РФ рассказал о сотрудничестве с КНР в сфере энергетики.

Москва вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай, а также  сохраняет лидирующую позицию по поставкам нефти. Таким образом глава государства прокомментировал статус дружественной страны в вопросе потребления наших энергетических ресурсов. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе видеовстречи с китайским председателем Си Цзиньпином. 

Мы удерживаем первое место по экспорту нефти. Пять лет назад мы вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода "Сила Сибири", сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: взаимодействие РФ и КНР стабилизирует ситуацию на мировой арене.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, китай, нефть, природный газ, си цзиньпин, сила сибири, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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