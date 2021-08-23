Эксперты оценили вероятность приезда Путина на саммит G20

Появление президента на саммите будет означать готовность к разговору Запада с РФ.

На данный момент достоверно неизвестно, появится ли Владимир Путин на саммите G20. Как отметили на Telegram-канале "Мейстер", приезд российского президента на встречу зависит от позиций стран Запада.

Авторы поста отмечают, что, поскольку официальный Киев не хочет общаться на тему переговоров, а США настаивает на выходе с территории Украины, Россия не согласится на разговор на подобных условиях.



Как заключили телеграмеры, приезд Путина на саммит G20 будет свидетельствовать об изменении позиции западных коллег.

Ранее эксперты прокомментировали новые инициативы по поддержке Украины со стороны США.

Фото: kremlin.ru