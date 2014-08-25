Эксперты прокомментировали новые инициативы по поддержке Украины со стороны США

Несмотря на жесткую риторику, Запад может стремиться к заморозке конфликта.

США продолжает оказывать поддержку Украине в оборонной сфере. Американские власти обещают продолжить поставки систем ПВО, легких сил флота для действий на реках и побережье, бронетранспортеров и т.д. Шаги со стороны Запада прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Аналитики полагают, что позиция США не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Несмотря на заявление советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана о невозможности переговоров с Россией, наблюдается стремление заморозить конфликт в текущих границах. При этом острая риторика будет сохранена, уверены телеграмеры.

Эксперты заключили, что неизвестно, обернется ли стремление к заморозке конфликта удачей.

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