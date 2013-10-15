Эксперты оценили перспективы сотрудничества РФ с Африкой

Недавно Россия выразила готовность оказывать помощь в поставках продовольствия в африканские страны.

Россиия выразила готовность помогать Африке продовольствием. Информацию подтвердил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, нынешние шаги к сотрудничеству отличаются от советского опыта взаимодействия с Африкой. Российская сторона уже несколько лет стремится занять позиции в ключевых странах региона с перспекивами добычи энергоресурсов, рынков сбыта оружия, транспортных узлов.

Как заключили авторы поста, продовольственная поддержка станет эффетивным и незатратным шагом к сотрудничеству с африканскими партнерами.

Ранее эксперты прокомментировали совещание координационного совета при правительстве РФ.

Фото: Pxhere