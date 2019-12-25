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Эксперты прокомментировали совещание координационного совета при правительстве РФ
Сегодня, 12:03
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Эксперты прокомментировали совещание координационного совета при правительстве РФ

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Как отметил президент страны, в дальнейшем оборонную промышленность планируют выстраивать с учётом мнения военнослужащих.

Во вторник, 2 ноября, координационный совет при правительстве РФ провёл очередное совещание с участием президента Владимира Путина. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", в ходе мероприятия обсуждались будущее исполнение реформ в оборонной промышленности. 

Глава государства выдвинул требование о упорядочивании системы взаимодействия с военнослужащими – он отметил, что мнение бойцов необходимо учитывать во всех аспектах, например, при выборе экипировки. Аналогично необходимо действовать и с  вооружением, которое необходимо постоянно совершенствовать.

Телеграмеры отметили, что система обратной связи от армии к оборонке деградировала еще в советские времена, поэтому сейчас предстоит работа по исправлению ситуации.

Ранее эксперты прокомментировали закрытие пунктов сбора мобилизованных в Москве.

Фото: kremlin.ru

Теги: координационный совет, мейстер, политика, президент рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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