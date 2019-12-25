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Эксперты прокомментировали закрытие пунктов сбора мобилизованных в Москве
Сегодня, 16:28
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Эксперты прокомментировали закрытие пунктов сбора мобилизованных в Москве

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Ранее поступали сообщения о том, что в столице собрано только 50% от требуемого числа бойцов. Эти данные опровергли.

Пункты сбора мобилизованных в Москве закрылись 17 октября в 14:00. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, после выполнения плана по призыву явка по разосланным  повесткам отменяется. Ситуацию прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры напомнили, что буквально несколько дней назад депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев утверждал, что столица не выполнила поставленные задачи и собрала лишь половину бойцов от плана. Эту информацию удалось опровергнуть.

Ранее мы сообщили о том, что необоснованно мобилизованные обязаны вернуть государству 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, мобилизация, москва, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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