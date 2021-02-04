Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Об этом он сообщил в своем блоге со ссылкой на военного комиссара города.
По словам Собянина, задачи по частичной мобилизации в Москве были выполнены в полном объеме. В связи с этим пункты сбора мобилизованных закроются сегодня, 17 октября. Также мэр отметил, что все повестки, разосланные в процессе мобилизации, прекращают свое действие.
Ранее Путин призвал не давать эмоциональных оценок в отношении уезжающих из России.
Фото: sobyanin.ru
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