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Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Сегодня, 12:11
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Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве

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Пункты сбора мобилизованных закроются сегодня, 17 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Об этом он сообщил в своем блоге со ссылкой на военного комиссара города.

По словам Собянина, задачи по частичной мобилизации в Москве были выполнены в полном объеме. В связи с этим пункты сбора мобилизованных закроются сегодня, 17 октября. Также мэр отметил, что все повестки, разосланные в процессе мобилизации, прекращают свое действие.

Ранее Путин призвал не давать эмоциональных оценок в отношении уезжающих из России.

Фото: sobyanin.ru

Теги: мэр москвы, сергей собянин, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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