Необоснованно мобилизованные обязаны вернуть государству 100 тыс. рублей: мнение экспертов

Большинство призванных по ошибке успевают потратить подъёмные на снаряжение, которое в итоге оказывается ненужным.

За время частичной мобилизации в России выросло число случаев возвращения необоснованно призванных граждан домой. Однако это не отменяет тот факт, что они обязаны вернуть государству подъёмные размере 100 тыс. рублей. Эти деньги уходят в основном на снаряжение. При этом многие готовы оставить его тем, кто остался в строю, но от обязанности рассчитаться это не освобождает. Ситуацию прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Авторы поста отмечают, что подобный подход к мобилизованным по ошибке несправедлив. Вместо этого они предлагают более логичную меру – оставлять снаряжение с подтверждением расходов на него.

Таким образом, не придется принуждать граждан самостоятельно продавать ненужное снаряжение и возвращать деньги, резюмировали телеграмеры.

Ранее мы сообщили о том, что с начала мобилизации брак в Ленобласти заключили 417 пар.

Фото: ВКонтакте / Минобороны России (Рафаэль Бершацкий)