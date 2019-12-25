  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С начала мобилизации брак в Ленобласти заключили 417 пар
Сегодня, 13:25
93
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

С начала мобилизации брак в Ленобласти заключили 417 пар

0 0

Также вдвое выросло число поданных в региональный ЗАГС обращений по установлению отцовства неоформленных ранее детей.

С момента объявления в РФ частичной мобилизации на территории Ленобласти было зарегистрировано 417 браков. Об этом сообщила пресс-служба Управления ЗАГС региона. 

Напомним, что мобилизованные могут оформить  брак в максимально короткий срок. Пары регистрируют прямо в день подачи заявления. 

Кроме того, с 21 сентября вдвое увеличилось число обращений по установлению отцовства детей, которые ранее не был официально оформлены. 

Ранее сотрудники Госветслужбы Ленобласти отправили посылку мобилизованным коллегам.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области

Теги: браки, загс, ленинградская область, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии