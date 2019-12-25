С начала мобилизации брак в Ленобласти заключили 417 пар

С момента объявления в РФ частичной мобилизации на территории Ленобласти было зарегистрировано 417 браков. Об этом сообщила пресс-служба Управления ЗАГС региона.
Напомним, что мобилизованные могут оформить брак в максимально короткий срок. Пары регистрируют прямо в день подачи заявления.
Кроме того, с 21 сентября вдвое увеличилось число обращений по установлению отцовства детей, которые ранее не был официально оформлены.
Ранее сотрудники Госветслужбы Ленобласти отправили посылку мобилизованным коллегам.
Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области
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