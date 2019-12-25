С начала мобилизации брак в Ленобласти заключили 417 пар

Также вдвое выросло число поданных в региональный ЗАГС обращений по установлению отцовства неоформленных ранее детей.

С момента объявления в РФ частичной мобилизации на территории Ленобласти было зарегистрировано 417 браков. Об этом сообщила пресс-служба Управления ЗАГС региона.

Напомним, что мобилизованные могут оформить брак в максимально короткий срок. Пары регистрируют прямо в день подачи заявления.

Кроме того, с 21 сентября вдвое увеличилось число обращений по установлению отцовства детей, которые ранее не был официально оформлены.

Ранее сотрудники Госветслужбы Ленобласти отправили посылку мобилизованным коллегам.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области