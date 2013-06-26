Путин: ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей нападения на известных журналистов

Глава России рассказал о попытке покушения на известного представителя СМИ в РФ.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы, планировавшей нападения на известных отечественных журналистов. В частности, террористическое движение имело планы по ликвидации одного из лидеров в СМИ. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках своего выступления на расширенном заседании коллегии генеральной прокуратуры.

Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Владимир Путин, президент России

Политик считает террором подготовку убийств российских журналистов. По мнению Путина, иностранные кураторы из спецслужб, включая и Центральное разведывательное управление США, в настоящее время дают рекомендации Киеву относительно покушений на представителей прессы в России.

В День российского парламентаризма Путин посетит Петербург.

Фото и видео: kremlin.ru