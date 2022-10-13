Путин: Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма

Глава государства назвал Афганистан одним из острейших вызовов безопасности.

Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Глава государства назвал Афганистан одним из острейших вызовов безопасности для региона. Он напомнил, что политика США и НАТО после 20 лет военного присутствия в стране оказалась провальной. Путин отметил, что это подтверждает череда кровавых терактов, в числе которых был взрыв у российского посольства в Кабуле в начале сентября.

Для нормализации обстановки на территории Афганистана естественно необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров.

Видео: kremlin.ru