Путин: Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма

Афганистан оказался неспособен решать проблему терроризма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.
Глава государства назвал Афганистан одним из острейших вызовов безопасности для региона. Он напомнил, что политика США и НАТО после 20 лет военного присутствия в стране оказалась провальной. Путин отметил, что это подтверждает череда кровавых терактов, в числе которых был взрыв у российского посольства в Кабуле в начале сентября.
Для нормализации обстановки на территории Афганистана естественно необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров.
Видео: kremlin.ru
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