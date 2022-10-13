Путин: Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров

Также президент отметил, что считает необходимым запуск пересмотра принципов работы мировой финансовой системы.

Россия призывает к ликвидации преград для поставок товаров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Глава государства подчеркнул, что Россия предпринимает максимум усилий для обеспечения критической продукцией нуждающихся в ней стран. Он отметил, что для выполнения этих задач необходимо ликвидировать все искусственные и нелегитимные барьеры.

Также Путин заявил, что Россия и ее партнеры в Азии считают необходимым запуск пересмотра принципов работы мировой финансовой системы.

Ранее Путин заявил об угрозе голода в беднейших странах.

Видео: kremlin.ru