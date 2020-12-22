Ранее саудовцы молились в мечетях о послании дождей.

Пустыня на севере Саудовской Аравии превратилась в "озера" после проливных дождей. Об этом рассказали местные журналисты с информационного портала "Хабр Аджиль", которым удалось заснять произошедшее с воздуха. На кадрах видно, что автомобили едут по транспортной дороге, которая проложена по пустыне, а около трассы заметны залитые участки. Напомним, что в отдельных районах также выпал град, из-за чего вода в пустынных реках перемешалась с льдинками. На прошлой неделе король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Ас Сауд велел своим подданным в мечетях по всей стране провести специальные молитвы о ниспослании дождя. Эти молитвы регулярно исполняются в государствах региона Персидского залива в том случае, если фиксируются продолжительные засухи.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости