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Пушков заявил об угасающей мировой гегемонии США
Сегодня, 9:39
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fvbykov

Пушков заявил об угасающей мировой гегемонии США

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Сенатор прокомментировал в соцсетях публикацию издания The South China Morning Post.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте поделился мнением, что гегемония США в мире уходит в прошлое. Так член Совета Федерации отреагировал на материал в издании The South China Morning Post, в котором говорится о том, что мировой порядок после пандемии коронавируса будут заново строить Россия, США и Китай.

Пушков заявил о том, что этот "большой треугольник" действительно будет играть решающую роль, однако США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию, поскольку сама американская элита к этому не готова. 

Ранее мы сообщали о том, что cенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова шведского министра Андерса Игемана о том, что тот стал "жертвой" российских "троллей". Российский представитель считает, что высказывание иностранца можно сравнить с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес РФ.

Фото: Pixabay

Теги: пушков, совет федерации, соцсети, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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