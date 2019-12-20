Алексей Пушков прокомментировал слова шведского политика о его статусе "жертвы".

В России ответили на заявление шведского министра о "русских троллях". Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова Андерса Игемана о том, что тот стал "жертвой". Российский представитель считает, что высказывание иностранца можно сравнить с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес РФ.

Ранее Игеман объявил о том, что в социальных сетях на него нападают местные пользователи Интернета, которые оказались резко не согласны с его позицией. О подобной ситуации в 2016 году заявляла политик Хиллари Клинтон. Пушков уверен, что иностранные политики не были на самом деле жертвами "российского вмешательства", а просто оказались непопулярны в обществе.

Напомним, что Игеман делал объявление об атаке на него "российских троллей" еще в декабре 2019 года. В настоящее время расследование SVT Nyheter установило, что следы "нападавших" на политика ведут к дому, в котором живет обычная шведская старушка, которая "боится радиации от Wi-Fi и сетей 5G".

Посол РФ заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии.