Посол РФ заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Подробности инцидента приводит газета "Коммерсантъ".

Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД страны. Как стало известно газете "Коммерсант", польская сторона оказалась обеспокоена информацией о том, что в Польше якобы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов, которые направлялись в Италию для помощи стране от эпидемии коронавируса. Директор Восточного департамента МИД Польши Ян Хофмокль выразил озабоченность и протест по данной информации.

Информацию об этом разместил сенатор Алексей Пушков в соцсетях, после его публикация была удалена.

Ранее мы сообщали о том, что Алексей Пушков прокомментировал рекордный обвал котировок на рынках США. Сенатор назвал глупостью предположения о том, что коронавирус стал следствием заговора фармацевтов.

Видео: YouTube / Gazeta Olsztyńska